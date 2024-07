POL-PDNR: Zahlreiche Ruhestörungen hielten Polizei auf Trab

Mudersbach (ots) - Am Vormittag des 20.07.2024 zeigte der Geschädigte bei der Polizei Betzdorf einen Einbruch in seine Lagerhalle in Mudersbach, Alte Hütte, an. Nach einem erfolglosen Versuch, eine Tür im Hallentor aufzuhebeln, gelangte die bislang unbekannte Täterschaft letztlich über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Objekt. Aus der Lagerhalle wurde sodann ein schwarzes Quad der Marke Dinli mit dem amtlichen ...

mehr