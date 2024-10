POL-PDLU: Dudenhofen- Täterfestnahme nach Diebstahl von Baustelle

Speyer (ots) - Am späten Samstagabend um 23:43 Uhr befuhr ein 20-Jähriger in seinem PKW Mercedes Benz die B9 in Fahrtrichtung Germersheim. Ca. 400 Meter vor der Anschlussstelle Dudenhofen kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der rechten Schutzplanke. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt ...

mehr