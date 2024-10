Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gefährliche Körperverletzung - Zeugenaufruf

Bild-Infos

Download

Schifferstadt (ots)

Am Samstag, den 19.10.2024, kam es auf dem Bahnhofsvorplatz des Hauptbahnhofs in Schifferstadt zu Streitigkeiten zwischen einem Mann und einer Frau. Der 31-Jährige Geschädigte bemerkte die Streitigkeiten und wollte die Parteien trennen. Infolgedessen holte der unbekannte männliche Täter, welcher als etwa 25 Jahre alt mit dunklen gelockten Haaren und bekleidet mit einer schwarzen Jacke beschrieben wurde, einen Teleskopschlagstock hervor. Mit diesem schlug er zwei Mal auf den Geschädigten ein, welcher hierdurch leichte Verletzungen davontrug. Die bislang unbekannte weibliche Begleitung, welche ihre blonde Haare zu einem Dutt gebunden hatte und einen blauen Jogginganzug der Marke Adidas getragen habe, sei im Anschluss mit der männlichen Person gemeinsam in den ankommenden Zug in Richtung Ludwigshafen eingestiegen und davongefahren.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 / 4950 oder per Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell