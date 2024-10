Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugenaufruf zu Gefährdung des Straßenverkehrs auf der B9

Speyer (ots)

Am Samstagabend um 19:44 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit einem Beifahrer in seinem PKW VW Golf die B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. An der Anschlussstelle Dudenhofen/Neustadt nahm er die Ausfahrt in Richtung Neustadt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet der VW Golf aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr, wo er mit dem entgegenkommenden PKW Audi Q8 eines 56-Jährigen kollidierte. Die fünf Insassen des Audi Q8 wurden leicht verletzt. Diese und der Fahrer des VW Golf wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 70.500 Euro. Den 19-jährigen Fahrer des VW Golf erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich telefonisch unter der 06232/1370 mit der Polizeiinspektion Speyer in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell