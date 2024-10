Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Rödersheim-Gronau (ots)

Der Polizeiinspektion Schifferstadt wurde am 17.10.2024 gegen 18:40 Uhr durch einen aufmerksamen Zeugen mitgeteilt, dass auf dem Netto-Parkplatz in Rödersheim-Gronau eine vermutlich alkoholisierte Person in einem PKW sitzen würde. Die Person konnte sodann durch die Polizei schlafend auf dem Fahrersitz festgestellt und aufgeweckt werden. Da deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ein Atemalkoholtest vor Ort durchgeführt, welcher gegen 19:10 Uhr einen Wert von 1,43 Promille ergab. Die PKW Schlüssel des 55-jährigen Fahrers wurden präventiv sichergestellt und die Person verließ die Örtlichkeit zu Fuß.

