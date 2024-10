Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Versuchter Einbruch in Pkw

Speyer (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 21:00 Uhr und 07:45 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Heckscheibe eines geparkten Pkw in der Karl-Leilling-Allee ein. Mutmaßlich wurden die Täter bei der Tatausführung gestört, denn in das Fahrzeuginnere gelangten die Täter nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Es ist davon auszugehen, dass die Täter die Parkplätze beobachten und kurz nach Abstellen eines Pkw sofort agieren. Aus diesem Grund ist besonders in der dunklen Jahreszeit in den Abendstunden erhöhte Sorgfalt beim Abstellen und Verlassen des eigenen Fahrzeugs geboten. Verschließen Sie Ihr Fahrzeug auch bei kurzer Parkdauer und überprüfen Sie den Schließzustand. Achten Sie beim Verlassen des Fahrzeugs auf verdächtige Personen in Ihrem Umkreis. Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter. Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell