Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Waldsee (ots)

Die Polizeiinspektion Schifferstadt führte am 16.10.2024 zwischen 11:30 Uhr und 13:10 Uhr in der Ludwigshafener Straße eine Radarkontrolle durch. Hier kam es bei ca. 90 gemessenen Fahrzeugen insgesamt zu 25 Geschwindigkeitsüberschreitungen, wobei die höchste Messung bei 83 km/h (bei erlaubten 50 km/h) lag. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro und einen Punkt in Flensburg.

