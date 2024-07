Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ratzeburg (ots)

08. Juli 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 06.07.2024 - Wiershop

Am Samstag (06.07.2024) kam es in Wiershop in der Einmündung Geesthachter Straße / Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall.

Gegen 18.20 Uhr befuhr eine 65-jährige Frau mit einem Mitsubishi die Geesthachter Straße aus Geesthacht kommend in Richtung Wiershop. An der Einmündung zur Dorfstraße beabsichtige die aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg Stammende der nach links abknickenden Vorfahrtsstraße in Richtung Kollow zu folgen. Im Kurvenbereich kam das Fahrzeug allerdings nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr zunächst eine Grünfläche und stieß anschließend mit einer Grundstücksumzäunung zusammen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.800 Euro geschätzt.

Die Fahrerin verletzte sich dabei leicht. Bei der Unfallaufnahme wurde bei der 65-jährigen Mitsubishi-Fahrerin ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen vorläufigen Wert von 2,83Promille. Die Beamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an.

Die 65-Jährige wird sich wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell