POL-RZ: Mehrere Kontrollen im Verlauf des "Fusion"-Festival durch die Polizeidirektion Ratzeburg

Ratzeburg (ots) - 04. Juli 2024 | Kreis Stormarn - 03.07.2024 - Lütjensee Am Mittwoch (03.07.2024) kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Lütjensee. In der Zeit zwischen 01.20 Uhr und 02.20 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Straße "Försterkoppel" ein. Angaben zur ...

