POL-EL: Lingen - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Meppen (ots) - Am Dienstag zwischen 13:45 und 14:15 Uhr ist es auf dem Parkplatz der Sparkasse an der Obergerichtsstraße in Meppen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei touchierte ein bislang unbekannter Fahrer beim Ausparken mit seinem schwarzen SUV einen in einer dortigen Parklücke abgestellten grauen VW Polo. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. Der Unfallverursacher oder Zeugen des ...

