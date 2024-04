POL-EL: Landkreis - Warnung vor Anlagenbetrug

Neuenhaus (ots) - Am Dienstag, in der Zeit von 15 bis 16.55 Uhr, kam es in Neuenhaus in der Weidenstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei überfuhr ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer einen in Fahrtrichtung Ortsmitte aufgestellten Absperrpfosten und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, 05943/9200, in Verbindung zu setzen. ...

mehr