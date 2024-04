POL-EL: Neuenhaus - Absperrpfosten beschädigt

Meppen (ots) - In der Waldstraße in Meppen haben bislang unbekannte Täter am Dienstag gegen 22.30 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Dabei wurden sie vermutlich von einem Bewohner gestört und flüchteten in unbekannte Richtung. Durch ein beschädigtes Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

