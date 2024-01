Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw kracht in Algermissen gegen eine Mauer und flüchtet

Hildesheim (ots)

Algermissen/Schulstraße(lü) Am 11.01.2024, gegen 21.40 Uhr, befährt der Unfallverursacher die Ostpreußenstraße, aus Richtung Sporthalle kommend und will nach links in die Schulstraße weiterfahren. Hierbei gerät der Pkw, nach Zeugenangaben vermutlich ein weißer Citroen Berlingo auf eisglatter Fahrbahn ins Rutschen und prallt gegen eine Grundstücksmauer. Danach steigt der Unfallverursacher aus, schaut sich den Schaden an, steigt wieder ein und fährt weg. Dabei wird er von Zeugen beobachtet. Der Schaden an der Mauer wird auf ca. 150,00 Euro geschätzt. Die Polizei Sarstedt bittet weitere Zeugen sich unter der Rufnummer : 05066/985-0 zu melden.

