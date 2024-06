POL-NI: Steimbke - Unfall zwischen zwei Fahrradfahrerinnen

Nienburg (ots) - (Thi) Am Montag, den 24.06.2024 ereignete sich in Marklohe auf der Nienburger Straße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 5:43 Uhr übersah eine 27-Jährige aus Rodewald in ihrem VW Golf die ausgefallene Ampel sowie das daher geltende Vorfahrt-gewähren-Schild. Sie fuhr ungebremst in den Kreuzungsbereich ein und stieß seitlich in den Audi A1 einer 36-Jährigen aus Landesbergen. ...

