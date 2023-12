Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Frau mit Samuraischwert im Kaufland

Greiz (ots)

Am Samstagabend gegen 18:00 Uhr betrat eine Frau mit einem 70 cm langen Samurai-Schwert den Kaufland-Markt in Greiz. Kunden und Verkaufspersonal waren verunsichert und informierten die Polizei. Die Frau gab gegenüber den Beamten an, dass sie das Schwert von einem Bekannten erhalten hatte und es lediglich in ihre eigene Wohnung bringen wollte. Auf dem Weg dorthin kehrte sie spontan im Kaufland ein, um noch einige Genussmittel für den Abend einzukaufen. Das Führen eines Schwertes in der Öffentlichkeit verstößt gegen das Waffengesetz. Die Polizei hat ein entsprechendes Strafverfahren Die Polizei hat das Samuraischwert sichergestellt.

