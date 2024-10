Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Von Pkw touchiert - Mädchen fährt nach Sturz davon

Auf der Suche nach einem Mädchen, das am Mittwochmorgen in der Tettnanger Straße mit ihrem Tretroller von einem Pkw touchiert wurde und stürzte, ist das Polizeirevier Ravensburg. Beim Rückwärtsfahren touchierte ein Autofahrer das etwa sechs Jahre alte Kind auf seinem Tretroller. Noch bevor der Fahrer des Pkw sich um das Mädchen und die Verständigung der Eltern kümmern konnte, fuhr dieses davon. Sollte sich das Kind bei dem Unfall verletzt haben, werden die Eltern gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 auf dem Polizeirevier Ravensburg zu melden. Zum Unfallzeitpunkt trug das Mädchen einen Fahrradhelm.

Wangen im Allgäu

Mehrere zehntausend Euro Sachschaden bei Auffahrunfall

Mehrere zehntausend Euro Sachschaden sind bei einem wuchtigen Auffahrunfall am Mittwochabend in der Bodenseestraße entstanden. Ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer übersah kurz nach 18 Uhr, dass ein 53 Jahre alter BMW-Fahrer nach links abbiegen wollte und hierzu ebenso stoppte wie eine ihm nachfolgende Dacia-Fahrerin. Der Mercedes prallte in den Dacia und schob diesen auf den BMW auf. Verletzt wurde keiner der Unfallbeteiligten.

Wilhelmsdorf

Bewohner verscheucht mutmaßlichen Einbrecher

Einen mutmaßlichen Einbrecher hat ein Bewohner in der Nacht auf Donnerstag kurz nach 2 Uhr in Esenhausen, Straubinger Weg, verscheucht. Der Hausbewohner bemerkte, wie ein Unbekannter um das Gebäude schlich und brüllte diesen lauthals an, als sich dieser offenbar an der Haustüre zu schaffen machte. Der Unbekannte war demnach mit dunklen Schuhen, einer dunklen langen Hose und einem schwarzen Kapuzenpulli bekleidet und dürfte etwa 170 cm groß sowie sehr schlank gewesen sein. Mit sich führte der Täter eine Taschenlampe. Der Polizeiposten Altshausen hat nun die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Personen, die in diesem Zusammenhang möglicherweise verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Straubinger Wegs gemacht haben, unter Tel. 07584/9217-0 entgegen.

Fronreute

Pkw zerkratzt

Allem Anschein nach mutwillig wurde ein Nissan am Mittwochvormittag auf einem Parkplatz in der Bauhofstraße zerkratzt. Zwei lange Kratzer, die vom Heck des Wagens bis zur Fahrzeugfront reichen, zieren nun den Pkw. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung aufgenommen. Der bislang unbekannte Täter dürfte zwischen 11 Uhr und 11.15 Uhr am Werk gewesen sein und einen Sachschaden von rund 2.500 Euro verursacht haben. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

