Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Pfullendorf

Mit Drogen gehandelt

Wegen Drogenhandels ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau gegen einen 26-Jährigen, bei dem die Beamten der Ermittlungsgruppe Rauschgift am vergangenen Mittwoch die Wohnung durchsucht haben. Erkenntnisse aus anderen Ermittlungen führten die Polizisten auf die Spur des 26-Jährigen, sodass die Staatsanwaltschaft Ravensburg beim zuständigen Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen beantragte. Bei ihrem Einsatz am Mittwochmorgen fanden die Ermittler unter anderem rund ein halbes Kilogramm Marihuana, mehrere Tabletten Ecstasy, LSD, Pregabalin und Tilidin auf. Darüber hinaus stellten sie einen Teleskopschlagstock und mehrere hundert Euro Bargeld sowie weiteres Beweismittel sicher. Der 26-Jährige hat nun strafrechtliche Konsequenzen zu erwarten.

Pfullendorf

Zwei Personen nach Frontalkollision schwer verletzt

Ein Überholmanöver hat am Mittwochmorgen kurz nach 7.30 Uhr auf der L 268 zwischen Mottschieß und Pfullendorf zu einem schweren Verkehrsunfall geführt. Eine 44-Jährige wollte bei Nebel in einer langgezogenen Linkskurve in Richtung Pfullendorf einen Sattelzug überholen, als ein Mercedes-Vito entgegenkam. Beide Pkw-Fahrer konnten eine Frontallkollision nicht mehr verhindern und kamen ebenso wie der Sattelzug von der Fahrbahn ab. Die Fahrzeuge blieben kamen in den angrenzenden Grünflächen zum Stehen, der Mazda kippte dabei zur Seite. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten die beiden schwerverletzten Pkw-Lenker mit schwerem Gerät aus ihren Wagen befreien. Ein Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Sattelzugs erlitt einen Schock. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße bis zum Mittag hin gesperrt. Insgesamt dürfte bei dem Unfall ein Sachschaden von schätzungsweise rund 80.000 Euro entstanden sein.

Ostrach

Hoher Sachschaden bei Wildunfall

Rund 20.000 Euro Sachschaden sind ist am Mittwoch in den frühen Morgenstunden gegen 4 Uhr bei einem Wildunfall auf der L 280 zwischen Bolstern und Tafertsweiler an einem Audi entstanden. Als ein Wildschwein über die Fahrbahn rannte, wurde es von dem herannahenden Pkw erfasst. Beim Versuch, dem Tier auszuweichen, kam der Audi von der Fahrbahn ab und im Grünstreifen zum Stehen. Aufgrund der erheblichen Beschädigungen war der Wagen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Wild war an der Unfallstelle nicht mehr aufzufinden.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle hat das Polizeirevier Bad Saulgau nach einem Verkehrsunfall in der Albrechtstraße eingeleitet. Ein Unbekannter hat dort an der Einmündung Gutenbergstraße am Montag zwischen 18.30 Uhr und 21.15 Uhr einen am Fahrbahnrand abgestellten Opel am Fahrzeugheck touchiert. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell