Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fahrer kommt von Fahrbahn ab - hoher Sachschaden

Auf über 20.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in der Wangener Straße entstanden ist. Ein 64-Jähriger geriet kurz vor 11 Uhr aus noch ungeklärter Ursache am Ortseingang von Knollengraben her kommend mit seinem Mercedes GLK nach rechts ins Bankett. Dort rutschte sein Wagen in den dortigen Graben, wo er liegen blieb. Der 64-Jährige blieb unverletzt, an dem Mercedes entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden. Auch an dem mit Steinen ausgelegten Bachbett im Graben entstand Sachschaden, der jedoch noch nicht beziffert werden kann.

Horgenzell

Radlader gerät in Gegenverkehr

Glück im Unglück hatten die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 11.45 Uhr in der Straße "Blumenwiese", bei dem niemand verletzt wurde. Der 65 Jahre alte Lenker eines Radladers befuhr die Straße mit halb gesenkter Schaufel, wodurch seine Sicht beeinträchtigt war. In einer Kurve geriet der 65-Jährige daher auf die Gegenfahrbahn, wo eine 62-Jährige mit ihrem Nissan entgegenkam. Die beiden Fahrzeuge kollidierten frontal, wodurch die Front und die Windschutzscheibe am Nissan erheblich beschädigt wurden. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro beziffert, der Nissan musste abgeschleppt werden.

Fronreute

Polizei sucht Unfallbeteiligten

Nach einem Spiegelstreifer am Dienstag kurz vor 8 Uhr auf der K 7955 bittet das Polizeirevier Weingarten um Hinweise zu einem Unfallbeteiligten. Angaben einer 38-jährigen Sprinter-Fahrerin zufolge kam ihr zwischen Blitzenreute und Wolpertswende der Lenker eines weißen Sprinters entgegen. Die beiden Außenspiegel streiften sich, wodurch am Sprinter der Frau Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro entstand. Der bislang unbekannte Lenker des weißen Sprinters beging in der Folge Fahrerflucht. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Unbekannten oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 bei der Polizei zu melden.

Ebersbach-Musbach

Spiegelstreifer - Polizei bittet um Hinweise

Auf der K 7959 auf Höhe des Weilers Arnetsreute haben sich am Dienstagmorgen kurz nach 8.30 Uhr die Spiegel zweier Fahrzeuge gestreift. Ein 53-jähriger Unfallbeteiligter hielt mit seinem Mazda nach dem Unfall unmittelbar an, der andere Beteiligte fuhr indes weiter in Richtung L 286. Angaben einer unbeteiligten Zeugin zufolge hielt der Unbekannte nach dem Unfall mit seinem hellen Kleinwagen im Bereich Dornahof an. Der Mazda-Fahrer konnte diesen dort jedoch nicht mehr antreffen. Der Polizeiposten Althausen ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet unter Tel. 07584/9217-0 um Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen Fahrzeug. Der Sachschaden am Mazda wird auf rund 500 Euro beziffert.

Leutkirch

Auffahrunfall fordert einen Leichtverletzten

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag kurz vor 20 Uhr in der Hinznanger Straße ereignet hat. Ein 24 Jahre alter Dacia-Lenker erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender 52-jähriger Ford-Fahrer an der Abzweigung nach Friesenhofen verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf. Der 52-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Der Dacia musste abgeschleppt werden.

Bad Wurzach

Polizei warnt vor Anlagebetrug

Der Polizeiposten Bad Wurzach hat Ermittlungen wegen Anlagebetrugs aufgenommen und warnt erneut vor dieser Betrugsmasche. Über eine Dating-Plattform lernte eine 35-Jährige einen Unbekannten kennen, der sie im Verlauf der Kommunikation davon überzeugte, Geld anzulegen. Nachdem das Opfer zunächst einen kleinen Betrag angelegt und einen beträchtlichen Gewinn erzielt hatte, investierte es mehr Geld. Der Betrüger täuschte auch hier erneut eine hohe Rendite vor und setzte die Frau unter Druck, sodass sie noch mehr Geld überwies. Da die 35-Jährige schließlich Zweifel überkamen, wandte sie sich an die Polizei. Insgesamt hatte die Frau rund 12.000 Euro an den Unbekannten überwiesen. Die Ermittler warnen davor, sich von angeblich hohen Renditen zu einer vermeintlichen Geldanlage verleiten zu lassen. Prüfen Sie die marktüblichen Konditionen und lassen Sie sich von einem seriösen Geldinstitut ein Vergleichsangebot machen. Lassen Sie sich keinesfalls unter Druck setzen und zum Überweisen von Geld nötigen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall immer an Ihre nächstgelegene Polizeidienststelle. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

