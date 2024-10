Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Badelatschen als Beute

Ob ein Dieb tatsächlich Freude an seiner bei einem Einbruch am Montagnachmittag gemachten Beute haben wird, darf bezweifelt werden. Der Unbekannte brach gegen 13.30 Uhr eine Gartenhütte in der Möwenstraße vermutlich mit körperlicher Gewalt auf und entwendete daraus einen Sack. In diesem befanden sich lediglich zehn Paar Badeschlappen, deren Gesamtwert auf rund 150 Euro geschätzt wird. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Friedrichshafen

Frau unsittlich berührt

Nachdem er eine 30-Jährige am späten Montagabend im Bereich des Pavillons in den Uferanlagen unsittlich am Oberkörper berührt haben soll, ermittelt die Polizei gegen einen 32-Jährigen. Die Frau erstattete kurz vor Mitternacht beim Bundespolizeirevier am Bahnhof eine entsprechende Anzeige, woraufhin die Beamten den Tatverdächtigen im Rahmen der Nachschau feststellen, in Gewahrsam nehmen und zur weiteren Bearbeitung der Landespolizei übergeben konnten. Nachdem der 32-Jährige zudem gegen ein seitens der Stadt für ihn erlassenes Aufenthaltsverbot verstieß, musste er zur Verhinderung weiterer Straftaten und Ordnungsstörungen den Rest der Nacht in der Zelle beim Polizeirevier Friedrichshafen verbringen. Er gelangt nun unter anderem wegen sexueller Belästigung zur Anzeige.

Friedrichshafen

Unfallflucht

In den frühen Morgenstunden des Montags hat ein Unbekannter in der Teuringer Straße einen geparkten Pkw beschädigt und danach Unfallflucht begangen. Im Zeitraum zwischen 1 und 5.30 Uhr riss der Unbekannte vermutlich beim Ausparken die komplette rechte Seite des Audi auf, wodurch ein geschätzter Sachschaden von rund 9.000 Euro entstand. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0.

Langenargen

Zwei Leichtverletzte und drei beschädigte Pkw nach Unfallflucht

Zwei Leichtverletzte sowie drei beschädigte Pkw und ein Gesamtsachschaden von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagabend auf der B 31 bei Langenargen-Oberdorf, bei welchem der mutmaßliche Verursacher Unfallflucht begangen hat. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge überholte der unbekannte Fahrer eines SUV kurz nach 20 Uhr in Fahrtrichtung Friedrichshafen drei Pkw. Als Gegenverkehr kam, scherte der SUV knapp hinter einem Lkw wieder ein und kollidierte dabei fast mit dem Entgegenkommenden. Auch die drei hinter dem Wagen befindlichen Pkw mussten eine Vollbremsung einlegen, um nicht mit dem SUV zu kollidieren. Hierbei fuhren die Fahrzeuge mutmaßlich aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands ineinander, während der SUV, mit dem es zu keiner Kollision kam, sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Durch den Aufprall wurden die beiden Insassen des mittleren Pkw leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Zwei der drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht und bittet Zeugen des Unfalls, insbesondere den bislang nicht bekannten Fahrer des entgegenkommenden Pkw, sowie Personen, die Hinweise zur Identität des mutmaßlichen Unfallverursachers geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Langenargen

In Gaststätte angegriffen und erheblich verletzt

Nicht unerhebliche Verletzungen erlitten hat ein 49-jähriger Mann, der eigenen Angaben zufolge am frühen Sonntagmorgen gegen 1 Uhr in einer Lokalität im Mühlesch von mehreren Personen unvermittelt angegriffen wurde. Nachdem er von zwei Männern im Alter von etwa Mitte 20 angesprochen und provoziert worden sei, hätten diese ihn plötzlich zu Boden gerissen und mit Fäusten und Füßen attackiert. Erst durch Eingreifen weiterer Gäste hätten die Männer von ihm abgelassen und mit mehreren Fahrzeugen die Örtlichkeit verlassen. Durch den Angriff erlitt der 49-Jährige zwei Frakturen im Gesichts- und Handbereich sowie diverse Hämatome. Der Polizeiposten Langenargen ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen. Personen, welche die Auseinandersetzung mitbekommen haben oder Hinweise zur Identität der Angreifer oder zu den von ihnen benutzten Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 zu melden.

Überlingen

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker hat am frühen Montagmorgen aus bislang nicht geklärtem Grund die Insel des Kreisverkehrs am Reuteweg/L195 beim Andelshofer Weiher überfahren und dabei mehrere Warnbaken beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Danach beging der Verursacher Unfallflucht. Zeugen beobachteten aber einen weißen Pkw, der sich in Richtung Owingen entfernte, und notierten sich das Kennzeichen. Bei einer späteren polizeilichen Überprüfung konnte das Fahrzeug mit entsprechenden Unfallschäden an der Halteranschrift festgestellt werden. Nachdem aktuell noch unklar ist, wer zur Tatzeit den Pkw gelenkt hat, bittet das Polizeirevier Überlingen mögliche weitere Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Verursachers geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Salem

Betrunken mit Fahrrad gestürzt

Augenscheinlich deutlich unter Alkoholeinwirkung stehend ist am Montagnachmittag gegen 16 Uhr ein 72-jähriger Radfahrer in Buggensegel ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Nachdem er sich dabei am Kopf verletzte, wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der Fahrt warf der 72-Jährige mit Beleidigungen um sich und zeigte sich den getroffenen Maßnahmen und der Polizei gegenüber äußerst uneinsichtig. Nachdem ein Atemalkoholtest nicht möglich war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen, deren Auswertung nun über den weiteren Fortgang des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entscheiden wird. Ebenso wird eine Strafanzeige wegen Beleidigung geprüft.

Markdorf

Unbekannter stiehlt auf Obsthof

Bereits am frühen Samstagmorgen hat ein Unbekannter auf einem Obsthof in Reute sein Unwesen getrieben und zwei Flaschen Alkohol sowie zwei Regenjacken gestohlen. Der Täter, der von einer Videoüberwachung gefilmt wurde, hielt sich längere Zeit auf dem Gelände auf, überprüfte sämtliche Türen auf ihre Verschlussverhältnisse und ließ aus dem unverschlossenen Keller eines Nebengebäudes schließlich die Gegenstände mitgehen. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt wegen des Diebstahls und bittet unter Tel. 07544/9620-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

