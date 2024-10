Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizei nimmt Randalierer in Gewahrsam - mehrere Anzeigen

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 33-Jähriger rechnen, der am Sonntagvormittag in einer Wohnung in der Weststadt auf eine Familienangehörige losgegangen ist und Polizeibeamte beleidigt hat. Der stark alkoholisierte Mann schlug und trat gegen 11 Uhr eine 75-jährige Angehörige, weshalb ein Zeuge die Polizei alarmierte. Beim Eintreffen der Beamten warf der 33-Jährige mit beleidigenden Äußerungen um sich. Die Polizisten erteilten dem Aggressor einen Platzverweis, gegen den der 33-Jährige jedoch wenig später verstieß und zurück zu dem Wohnhaus kam. Die Beamten rückten erneut an und nahmen den Mann in Gewahrsam. Er musste den Rest des Tages in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen. Auf ihn kommen nun Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung sowie die Rechnung für den Aufenthalt in der Gewahrsamseinrichtung zu.

Weingarten

Zu schnell unterwegs - Fahrer betrunken

Weil er in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu schnell mit seinem Pkw unterwegs war, ist die Trunkenheitsfahrt eines 28-Jährigen aufgeflogen. Beamte des Polizeireviers Weingarten überwachten in der Waldseer Straße die dort geltende nächtliche Geschwindigkeitsbeschränkung mittels Laser. Der 28-Jährige fuhr kurz nach 2 Uhr rund 20 km/h zu schnell, weshalb die Polizisten ihn stoppten. Dabei stellten sie bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch fest, ein Test ergab einen Wert von knapp 2,8 Promille. Der 28-Jährige musste daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe und bei den Beamten seinen Führerschein abgeben. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft zu.

Althausen

Polizei sucht nach Spiegelstreifer Unfallbeteiligten

Nach einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 19.15 Uhr auf der K 7957 zwischen Altshausen und Blönried sucht das Polizeirevier Weingarten einen Unfallbeteiligten. Ein 18-Jähriger war mit seinem Dacia in Richtung Altshausen unterwegs, als ihm der Unbekannte entgegenkam. Die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge streiften sich, wobei am Dacia Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro entstand. Der Entgegenkommende setzte seine Fahrt in der Folge fort. Hinweise zu dem Unbekannten Fahrzeuglenker nehmen die Ermittler unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Wangen

Fahrerflucht I

Auf dem Parkplatz der Reithalle in der Lindauer Straße hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag zwischen 7 Uhr und 15.30 Uhr beim Ein- oder Ausparken einen BMW touchiert. Der dadurch entstandene Sachschaden am Heck des BMW wird auf rund 1.500 Euro beziffert. Der Unbekannte suchte im Anschluss das Weite, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Unfallflucht und bittet etwaige Zeugen oder Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Wangen

Fahrerflucht II

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher hat im Zeitraum zwischen Freitag, 15 Uhr, und Samstag, 18 Uhr, in einem Parkhaus in der Spinnereistraße einen Hyundai vorne links gestreift und dabei Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro verursacht. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, fuhr der Unbekannte im Anschluss weg. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Unbekannten oder dessen Fahrzeug geben können, mögen sich bitte unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen melden.

Wangen

Eine Verletzte bei Auffahrunfall auf der Autobahn

Bei einem Auffahrunfall auf der A 96 im Herfatzer Tunnel zwischen den Anschlussstellen Wangen-West und Wangen-Nord ist am Samstag kurz vor 11 Uhr eine 51-Jährige leicht verletzt worden. Die Daimler-Fahrerin erkannte zu spät, dass der Verkehr stockte und fuhr dem BMW eines vorausfahrenden 65-Jährigen auf. Ein Rettungswagen brachte die 51-jährige Unfallverursacherin in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro, der Daimler musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr war mit knapp 20 Einsatzkräften vor Ort eingesetzt. Während der Unfallaufnahme war der Tunnel in Fahrtrichtung München bis gegen 12.30 Uhr gesperrt.

Wolfegg

Einbruchsversuch

Ein bislang unbekannter Täter hat im Laufe der vergangenen Woche versucht, in ein Wohnhaus im Roßberger Weg einzubrechen. Der Unbekannte setzte an der Haustür ein Hebelwerkzeug an, ließ dann jedoch von seinem Vorhaben ab, ohne in das Haus zu gelangen. Das Polizeirevier Wangen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Kißlegg

Stallgebäude brennt komplett nieder

Sachschaden im oberen sechsstelligen Euro-Bereich ist bei einem Brand am frühen Montagmorgen in Reute bei Bietenweiler entstanden. Aus noch ungeklärter Ursache brach gegen 1.30 Uhr ein Feuer in einem ehemaligen landwirtschaftlich genutzten Gebäude aus. Ein Anwohner entdeckte die Flammen in dem ehemaligen Stall und alarmierte die Feuerwehr. Die rund 80 Wehrleute aus Kißlegg, Leutkirch und Wangen konnten ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus erfolgreich verhindern. Das Wohngebäude wurde durch die Hitzeentwicklung dennoch in Mitleidenschaft gezogen. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich weder Menschen noch Tiere in dem Gebäude. Verletzt wurde daher niemand. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten noch bis in die Morgenstunden an. Die Ermittlungen zur Brandursache, die der Polizeiposten Vogt führt, dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell