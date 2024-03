Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfälle

Bopfingen: Zu weit nach links gefahren

Kurz vor 8 Uhr am Freitagmorgen befuhr eine 29-jährige Audi-Lenkerin auf der Aalener Straße stadteinwärts. Auf Höhe eines dortigen Schuhgeschäftes ordnete sie sich auf die Linksabbiegespur Richtung Jahnstraße ein. Ein daneben fahrender PKW-Lenker kam dabei zu weit nach links und streifte mit seinem anthrazitfarbenen PKW den Audi. Der Fahrer, bei welchem es sich laut der Zeugin um einen älteren Mann gehandelt habe, entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt vom Unfallort und fuhr auf der Aalener Straße weiter in Richtung Kreisverkehr. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362/96020 entgegen.

Adelmannsfelden: Vorfahrt missachtet

Um 8:15 Uhr am Freitagmorgen befuhr eine 26-jährige Lenkerin eines Opel die L1072 von Bühlerzell in Richtung Pommertsweiler. An der Kreuzung zur L1073 übersah die 26-Jährige einen VW, dessen 63-jährige Lenkerin von Pommertsweiler in Richtung Adelmannsfelden fuhr und kollidierte mit diesem Fahrzeug. Im weiteren Verlauf wurde der Opel noch gegen ein Verkehrszeichen geschleudert. Bei dem Unfall wurde die VW-Lenkerin schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Kirchheim am Ries: PKW überschlägt sich

Am Freitag gegen 6.45 Uhr befuhr eine 18-jährige PKW-Lenkerin die L1078 zwischen Kirchheim und Bopfingen. In einer dortigen Rechtskurve kam die Fahranfängerin aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit ihrem Fahrzeug nach links von der Straße ab. Das Fahrzeug kam daraufhin ins Schleudern und überschlug sich. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

