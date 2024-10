Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Zwei Einsätze wegen brennender Mülltonnen

Gleich zwei Mal mussten die Feuerwehr und die Polizei am Sonntagnachmittag zu brennenden Mülltonnen ausrücken. Gegen 16 Uhr wurde ein brennender Mülleimer am Graf-Zeppelin-Gymnasium gemeldet, der schnell abgelöscht werden konnte. Gegen 17.45 Uhr brannte eine Mülltonne in der Meistershofener Straße. Diese konnte noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte von einem Zeugen mittels einer Wasserflasche gelöscht werden. Da in ihr Reste von Pyrotechnik festgestellt wurden, ist davon auszugehen, dass diese für den Brandausbruch mitursächlich sein dürfte. Warum der Brand am Graf-Zeppelin-Gymnasium ausbrach, ist nicht geklärt, ebenso die Frage, ob beide Sachverhalte möglicherweise miteinander in Zusammenhang stehen. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

Tannau

Mobiltoilette beschädigt

Möglicherweise mittels eines Böllers haben Unbekannte am späten Sonntagabend in Baldensweiler ein mobiles Toilettenhäuschen zerstört. Zeugen hatten gegen 21.30 Uhr einen Knall gehört und danach die Einzelteile des Klohäuschens in einer Wiese verteilt festgestellt. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet etwaige Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zu dem oder den Tatverdächtigen geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Neukirch

Unfallflucht

Einen geparkten Pkw angefahren und danach Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Sonntagnachmittag in Neukirch. Der Unbekannte streifte im Zeitraum zwischen 13.15 und 17 Uhr einen auf dem Parkplatz des Wildparks in der Kreuzweiherstraße abgestellten Mazda und richtete dabei einen Sachschaden von rund 2.000 Euro an. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

Überlingen

Pkw zerkratzt

Sachschaden von über 2.000 Euro hat ein Unbekannter am Samstagabend an einem auf der Zimmerwiese geparkten Fiat angerichtet. Der Unbekannte zerkratzte im Zeitraum zwischen 18.15 und 20.45 Uhr den Lack des Wagens auf der gesamten Beifahrerseite. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07551/804-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Uhldingen-Mühlhofen

Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr auf der Bodenseestraße auf Höhe des Sportplatzes ist ein 16-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Jugendliche, der in nördlicher Richtung unterwegs war, erkannte offenbar zu spät, dass ein vor ihm fahrender VW verkehrsbedingt anhalten musste, und fuhr diesem auf. Hierdurch kam er zu Fall und rutschte unter die Front eines entgegenkommenden Skoda. Nachdem er dort eingeklemmt wurde, musste er von der Feuerwehr mittels technischem Gerät befreit werden. Der 16-Jährige wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt, der mittels Rettungshubschrauber zum Unfallort geflogen wurde, vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von mehreren tausend Euro.

Salem-Weildorf

Trunkenheitsfahrt

Deutlich alkoholisiert ist ein 30-jähriger Pkw-Lenker am frühen Sonntagmorgen anderen Verkehrsteilnehmern durch seine Fahrweise aufgefallen. Nachdem er mit eingeschalteter Warnblinkanlage und äußerst langsam fahrend von Weildorf in Richtung Leustetten unterwegs war, dafür aber seine Musikanlage überlaut aufgedreht hatte, alarmierten die Zeugen die Polizei, welche den Mann schließlich kontrollieren konnte. Hierbei zeigte ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von rund 2,4 Promille, woraufhin der 30-Jährige in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Einen Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen, da dieser dem Mann bereits nach einem früheren Delikt entzogen worden war. Der 30-Jährige gelangt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige.

