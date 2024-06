POL-RE: Gladbeck: Junge auf Tretroller bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots) - Nachdem am Wochenende in eine Schule an der Cottenburgstraße eingebrochen wurde, hat die Polizei drei mutmaßliche Täter festgenommen. Ein 39-jähriger Mann konnte bereits am Sonntagabend - in der Schule - gestellt werden. Er kam gestern (Montag) vor einen Haftrichter und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Nach bisherigen Erkenntnissen war zunächst am Sonntagmorgen in die Schule eingebrochen ...

mehr