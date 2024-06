Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: U-Haft nach Einbruch in Schule

Recklinghausen (ots)

Nachdem am Wochenende in eine Schule an der Cottenburgstraße eingebrochen wurde, hat die Polizei drei mutmaßliche Täter festgenommen. Ein 39-jähriger Mann konnte bereits am Sonntagabend - in der Schule - gestellt werden. Er kam gestern (Montag) vor einen Haftrichter und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Nach bisherigen Erkenntnissen war zunächst am Sonntagmorgen in die Schule eingebrochen worden und eine große Anzahl iPads sowie Lautsprecher und Musikinstrumente gestohlen worden. Am Sonntagabend wurde ein verdächtiges Fahrzeug - mit gestohlenen Kennzeichen - an der Schule festgestellt. Bei der anschließenden Durchsuchung des Gebäudes konnte der 39-jährige Tatverdächtige festgenommen werden. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf zwei mutmaßliche Komplizen - einen 40-Jähriger aus Castrop-Rauxel sowie ein 33-Jährigen. In der Wohnung des einen Mannes wurden dann am Montag nicht nur Diebesgut, sondern auch Schusswaffen sowie Chemikalien und Utensilien gefunden, die offenbar zur Herstellung von chemischen Drogen dienten (siehe Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5803504). Sowohl der 33-Jährige als auch der 40-Jährige wurden vorläufig festgenommen. Die Beiden sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

