Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf

Rhein-Neckar-Kreis - BAB 5 Unfall am Stauende; zwei Verletzte

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 78-Jähriger fuhr am Donnerstag mit seinem Mitsubishi auf der linken Spur der BAB 5 in Richtung Frankfurt. Nach der Anschlussstelle Kronau kam es gegen 12:50 Uhr zu einem Auffahrunfall an einem Stauende. Der Mitsubishi fuhr aus bislang unbekannten Gründen zunächst auf einen mit fünf Personen besetzten Ford Transit auf und schob diesen auf den davor fahrenden Polestar. Der Unfallverursacher und ein 60-jähriger Fahrzeuginsasse des Fords wurden dabei leicht verletzt. Die anderen vier Insassen im Alter von 23 bis 44 blieben unverletzt. Durch einen Rettungsdienst wurden die beiden Verletzten in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo sie noch am selben Tag entlassen werden konnten. Der durch den Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme durch die Verkehrsgruppe Bundesautobahn des Verkehrsdienstes Mannheim, sowie die Bergungs- und Reinigungsarbeiten waren bis etwa 15:45 Uhr die linke und mittlere Fahrbahn gesperrt. Der Verkehr musste über die rechte Spur und den Standstreifen geleitet werden.

