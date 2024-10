Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Alkoholisiert am Steuer - Führerschein sichergestellt

Den Führerschein eines 43-Jährigen haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen sichergestellt, nachdem sich der Mann am Sonntagabend alkoholisiert hinter das Steuer seines Pkw gesetzt hatte. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Hauptstraße pustete der Mann über 1,1 Promille, sodass eine Blutentnahme in einem Krankenhaus und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr folgten. Neben dem Führerschein stellten die Polizisten auch den Fahrzeugschlüssel des 43-Jährigen sicher und hinterlegten ihn auf dem Revier.

Herdwangen-Schönach

Mehrere tausend Euro Sachschaden bei Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Mehrere tausend Euro Sachschaden hat ein Unbekannter zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, bei einer Unfallflucht in der Waldhofstraße verursacht. Der Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten Toyota und flüchtete anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An der Unfallstelle zurück blieben Scherben seines Frontscheinwerfers. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen der Unfallflucht und erbittet von möglichen Zeugen unter Tel. 07552/2016-0 Hinweise zum Unfall, dem Verursacher und dessen Fahrzeug.

Mengen

Verkehrszeichen angefahren

Nachdem ein Unbekannter am Sonntag in den frühen Morgenstunden in der Blochinger Straße ein Verkehrszeichen angefahren hat, ermittelt der Polizeiposten Mengen wegen Unfallflucht. Mit einem blauen oder schwarzen Pkw beschädigte der Verkehrsteilnehmer das Schild und fuhr anschließend einfach davon. Um den entstandenen Sachschaden kümmerte er sich bislang nicht. Hinweise zu dem Unfall und dem Verursacher nimmt der Polizeiposten Mengen unter Tel. 07572/5071 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell