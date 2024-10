Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch / A 96

Leitplanke beschädigt und geflüchtet

Am Samstag gegen 06.50 Uhr befährt ein bislang unbekanntes Fahrzeug die A96 zwischen der Autobahnausfahrt Kißlegg und der Ausfahrt Leutkrich-Süd in Fahrtrichtung München. Nachdem das Fahrzeug zunächst in geringer Geschwindigkeit und in Schlangenlinien fährt, touchiert es schließlich die Mittelleitplanke. Hierbei entsteht ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500.- Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernt sich das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit vom Unfallort. Eine Zeugin beschreibt das Fahrzeug als roten Kleinwagen, welcher nun auf der linken Seite beschädigt sein muss. Zeugen welche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst in Kißlegg unter Tel.: 07563/9099-0 zu melden.

Weingarten

Lagerfeuer auf dem Skater Platz

Unbekannte machen vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Lagerfeuer auf dem Skater Platz in der Abt-Hyller-Straße in Weingarten. Zurück bleibt ein beschädigter Asphalt mit einem Durchmesser von circa einem halben Meter. Der Sachschaden selbst, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Zeugen, welche Beobachtung zur fraglichen Zeit gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Weingarten unter Tel.: 0751 803-6666 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell