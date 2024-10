Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Wilhelmsdorf

Zeugensuche nach Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Am Donnerstagabend, um 20:20 Uhr hat sich auf der Landesstraße 201b in Wilhelmsdorf-Niederweiler ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr ereignet. Hierbei soll ein dunkler Audi A4 beteiligt gewesen sein, der die Unfallstelle anschließend unerlaubt verließ, ohne sich um den entstandenen Schaden am Auto der Geschädigten zu kümmern. Beim Unfallgeschehen streiften sich die beiden beteiligten Autos mit ihren jeweiligen linken Außenspiegeln. Am Daimler-Benz der 48-jährigen Geschädigten entstand Sachschaden von ca. 600 Euro. Hinweise zum flüchtigen dunklen Audi A4 nimmt der Polizeiposten Pfullendorf, Tel.: 07552/2016-0 entgegen. Horgenzell

Trunkenheit im Straßenverkehr

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich ein 41-jähriger Autofahrer verantworten. Der Fahrer eines Audi A6 wies am Freitagabend gegen 23:30 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in Gossetsweiler Anzeichen einer alkoholischen Beeinflussung auf. Die Polizeibeamten des Polizeireviers Ravensburg veranlassten bei ihm anschließend eine Blutentnahme und untersagtem ihm die Weiterfahrt. Seinen Führerschein musste er den Beamten an Ort und Stelle aushändigen.

Leutkirch im Allgäu

Mann belästigt Gäste und greift Sicherheitspersonal und Polizeibeamte an

In der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz nach Mitternacht kam es in einer Gaststätte am Elerazhofer Weiher zu Belästigungen von mehreren weiblichen Gästen. Ein 24- Jähriger sprach die Frauen an, beleidigte und berührte sie gegen ihren Willen. Als er vom verständigten Sicherheitspersonal vor die Gaststätte gebracht werden sollte, beleidigte und bespuckte er die Security. Nach den verständigten Polizeibeamten trat, der aus Syrien stammende Mann mit seinen Füßen und biss eine Beamtin in die Finger. Die restliche Nacht musste er im Polizeigewahrsam verbringen.

