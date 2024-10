BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im RE 19

Büren / Paderborn (ots) - Innerhalb von drei Stunden hat die Bundespolizei in der Nacht zum Dienstag (1. Oktober) im Hauptbahnhof Paderborn und am Flughafen Paderborn/Lippstadt zwei Haftbefehle vollstreckt. Während ein Paderborner eine Ersatzfreiheitsstrafe durch die sofortige Zahlung der Geldstrafe abwenden konnte, wurde ein 21-Jähriger in die Justizvollzugsanstalt ...

mehr