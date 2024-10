Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Hohentengen

Zeugensuche nach gefährlichem Überholmanöver

Nach Angaben einer 50-jährigen Autofahrerin kam ihr am Freitagmorgen, gegen 07:30 Uhr auf der L 283 aus Richtung Hohnentengen ein weißer Kleinwagen entgegen. Dieser Kleinwagen wurde auf der Geraden nach dem Kreisverkehr in Richtung Günzkofen von einem Lieferfahrzeug eines Onlinehändlers, trotz Gegenverkehr überholt. Sowohl der Gegenverkehr, als auch der weiße, überholte Kleinwagen mussten ihre Fahrzeuge erheblich abbremsen, um eine Kollision mit dem Überholer zu vermeiden. Zu einer Kollision kam es glücklicherweise nicht. Hinweise zu dem Lieferfahrzeug und dem weißen Kleinwagen nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel.: 07581/482-0 entgegen.

Pfullendorf

Betrunkener greift Polizeibeamte an

Nach einer vorangegangenen Auseinandersetzung im häuslichen Bereich, sollte am Freitagabend gegen 20:00 Uhr in der Hauptstraße in Pfullendorf ein Mann zum Geschehensablauf befragt und seine blutende Verletzung medizinisch versorgt werden. Der 35-jährige alkoholisierte Mann versuchte während der Maßnahmen unvermittelt einen Polizeibeamten in Gesicht zu schlagen. Zum Schutz vor sich selbst und der Polizeibeamten musste der Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit fixiert und in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Auf der Fahrt dorthin beleidigte er die Beamten fortwährend und drohte ihnen mit dem Tod. Die Beamten des Polizeipostens Pfullendorf und des Polizeireviers Bad Saulgau leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren u.a. wegen Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung gegen den Mann ein.

