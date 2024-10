Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Tatverdächtiger nach Bedrohung ermittelt - Polizei sucht weiterhin nach Zeugen

Mengen (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Nachdem vier Kinder angegeben hatten, am Donnerstagmittag im Bereich des Bahnhofs Mengen von einem zunächst Unbekannten bedroht worden zu sein (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5884807 ) haben Beamte des Polizeipostens Mengen zwischenzeitlich einen 29-Jährigen als Tatverdächtigen ermittelt und diesen vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird nun an die zuständige Staatsanwaltschaft eine Strafanzeige vorgelegt. Zeugen, die den Sachverhalt am Donnerstagmittag möglicherweise beobachtet haben und unabhängig schildern können, werden weiterhin gebeten, sich unter Tel. 07572/5071 bei der Polizei zu melden.

