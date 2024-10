Landkreis Sigmaringen (ots) - Inzigkofen Brand in Einfamilienhaus In einem Einfamilienhaus in der Gässlestraße im Teilort Vilsingen ist am Mittwoch gegen 12 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Bei Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die genaue Brandursache wird derzeit noch ermittelt. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen im Haus. Allerdings verstarb der Hund ...

