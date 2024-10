Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Ladendieb festgenommen

Die Polizei hat am Mittwochmittag einen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, für mehrere Diebstähle verantwortlich zu sein. Eine Angestellte hatte den verdächtigen 20-Jährigen beim Verlassen eines Kleidungsgeschäfts in der Friedrichstraße beobachtet und stellte den Diebstahl bei der Prüfung der Videoüberwachungsanlage fest. Wenig später wurde die Frau in unmittelbarer Nähe zum Geschäft erneut auf den jungen Mann aufmerksam, nahm die Verfolgung auf und kontaktierte die Polizei. Beim Erblicken der Polizei entledigte sich der 20-Jährige offenbar weiteren Diebesguts und konnte schließlich vorläufig festgenommen werden. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass er nicht nur zwei hochwertige Kleidungsstücke gestohlen hatte, sondern mutmaßlich auch Parfüm, einen Rucksack und eine Mütze. Aufgrund der Personenbeschreibung liegt es nahe, dass er unter anderem auch für zahlreiche Sonnenbrillen-Diebstähle im Bereich Ravensburg seit Anfang Juni verantwortlich sein könnte. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Friedrichshafen

Weggeworfener Zigarettenstummel löst Streit aus

Ein unsachgemäß entsorgter Zigarettenstummel hat am Mittwoch in der Ailinger Straße einen Streit ausgelöst, der für beide Beteiligten mit einer Anzeige endete. Ein 48 Jahre alter Mann störte sich daran, dass ein 23-jähriger Autofahrer einen Zigarettenstummel aus seinem verkehrsbedingt stehenden Wagen auf die Straße warf, und stieg aus. Er soll die Kippe aufgeboben, zurück in den Wagen des jungen Mannes geworfen und dabei ein Brandloch im Sitz verursacht haben. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Sachbeschädigung gegen den 48-Jährigen, sein Gegenüber muss mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der unsachgemäßen Abfallentsorgung rechnen.

Tettnang

Fußgänger von Auto erfasst

Leichte Verletzungen hat sich ein 76 Jahre alter Fußgänger zugezogen, als er am Mittwoch gegen 10 Uhr in der Bahnhofstraße von einem Auto erfasst wurde. Der Senior wollte die Straße am Fußgängerüberweg überqueren und trat auf die Fahrbahn. Ein 69 Jahre alter Dacia-Lenker übersah den Mann und stieß mit ihm zusammen. Der 76-Jährige stürzte, sog sich eine Kopfverletzung zu und musste im Krankenhaus behandelt werden. Sachschaden entstand nicht.

Markdorf

Einbruchsversuch

Zwischen Freitag und Dienstagnachmittag hat ein Unbekannter offenbar versucht, sich unerlaubt Zugang zu einem Restaurant in der Meersburger Straße in Ittendorf zu verschaffen. Der Täter beschädigte bei seinem Vorhaben ein Fenster sowie eine Eingangstür und suchte unverrichteter Dinge das Weite. Der Sachschaden fällt eher gering aus. Der Polizeiposten Markdorf hat die Ermittlungen wegen des Einbruchsversuchs aufgenommen und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 07544/9620-0 entgegen.

Owingen

Diebe unterwegs

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag in Urzenreute, Unterbach und Hedertsweiler ihr Unwesen getrieben. Kurz nach zwei Uhr betrat ein Dieb einen Landhof in Urzenreute unerlaubt und stahl Bargeld aus dem Wohnbereich. Eine Zeugin war auf verdächtige Geräusche aufmerksam geworden und vertrieb den Täter offenbar bei der Nachschau. Am Morgen gingen darüber hinaus Mitteilungen aus Unterbach und Hedertsweiler ein. Dort hatten mutmaßlich die gleichen Täter versucht, in Wohnhäuser zu gelangen, bislang ist dort jedoch kein Diebstahl bekannt. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

