Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg / Weißenau

Brand am Kirchturm des Münsters St. Peter und Paul

Am Mittwochabend, gegen 19:10 Uhr teilten Anwohner des Ravensburger Teilortes Weißenau einen Brand an der Klosterkirche St. Peter und Paul mit. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte, wenige Minuten nach Mitteilungseingang, stellten sie Feuer mit offenen Flammen unterhalb der Turmspitze des nördlichen Kirchturms fest. Das Feuer befand sich in einer Höhe von ca. 40 Metern. Aufgrund von Bauarbeiten am Kirchturm ist dieser zurzeit eingerüstet. Mehrere Freiwillige Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Bereits um 19:45 Uhr war der Brand gelöscht. Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache leitete die Polizei ein und führt sie am Donnerstag fort. Der entstandene Sachschaden am Gerüst und dem Kirchturm liegt nach derzeitigen Schätzungen im unteren fünfstelligen Bereich. Vor Ort waren neben den Freiwilligen Feuerwehren auch der Rettungsdienst und die Polizei mit mehreren Fahrzeugen eingesetzt. Personenschaden entstand keiner.

