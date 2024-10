Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Berauscht mit dem Auto unterwegs

Für einen 23-Jährigen endete die Fahrt am Dienstag gegen 14 Uhr in der Sigmaringer Innenstadt an Ort und Stelle, nachdem Beamte ihn einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Gespräch zeigte der junge Mann deutliche Anzeichen für einen Betäubungsmittelkonsum. Daher musste er nach einem Vortest, der positiv auf THC anschlug, zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Nachdem zudem der Verdacht besteht, dass der 23-Jährige nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist, zeigten ihn die Beamten neben dem Fahren unter Drogeneinwirkung auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis an und untersagten im bis auf Weiteres, ein führerscheinpflichtiges Kraftfahrzeug zu führen.

Bad Saulgau

Unbekannter versucht einzubrechen

Ein Unbekannter hat in den vergangenen Wochen versucht, in ein Haus in der Prälat-Hufnagel-Straße einzubrechen. An der Eingangstüre stellten Beamte mehrere kleine Schäden fest, die auf ein versuchtes Aufbrechen der Tür deuten. Der Einbruch in das Haus gelang dem Unbekannten jedoch augenscheinlich nicht. Personen, die insbesondere im Zeitraum zwischen Freitag, 16.08.24, und Dienstag, 08.10.24, Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Bad Saulgau

Parkmanöver misslingt - Geschädigter gesucht

Unglücklich ausgeparkt und dabei ein Auto beschädigt hat ein 37-Jähriger auf dem Parkplatz des Thermalbads am Freitag gegen 21.45 Uhr. Als er mit seinem Tesla rückwärts aus der Parklücke fuhr, streifte er ein neben ihm geparktes Auto. Erst zu Hause fielen dem Fahrer die Unfallschäden an seinem Wagen auf, weshalb er sich bei der Polizei meldete. Das Polizeirevier Bad Saulgau sucht nun nach der Besitzerin oder dem Besitzer des beschädigten Autos. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen getunten grauen BMW handeln, an welchem vier Auspuffenden auffällig waren. Sie oder er wird gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Bad Saulgau

Fahrradkontrollen zur dunklen Jahreszeit - Schulwege im Blick

Wie bereits in den Vorjahren wird das Polizeirevier Bad Saulgau zum Beginn der dunklen Jahreszeit in den nächsten Wochen verstärkt Fahrradkontrollen durchführen. Das Hauptaugenmerk werden die Beamtinnen und Beamten dabei wieder auf die Beleuchtung, den allgemeinen Zustand und die technische Ausstattung der Zweiräder legen. Insbesondere in den frühen Morgenstunden und in der Dämmerungszeit wird die Polizei gezielt im Bereich von Schulen und Schulwegen unterwegs sein, um Schülerinnen und Schüler sowie Eltern auf mögliche Gefahren hinzuweisen und zu sensibilisieren. Die dunkle Jahreszeit birgt insbesondere für dunkel gekleidete und schlecht sichtbare Radler Gefahren. Deshalb ist ein Check vorab besonders wichtig, um das Fahrrad noch rechtzeitig auf Vordermann zu bringen. Mit einem verkehrssicher ausgerüsteten Rad samt funktionstüchtiger Beleuchtung, gut sichtbarer Kleidung und einem schützenden Fahrradhelm können Eltern und Kinder das Risiko für eine Gefahrensituation selbst minimieren.

Pfullendorf

Autofahrer übersieht anderen Verkehrsteilnehmer

Am Dienstag kam es gegen 6.30 Uhr auf der L268 zu einem Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger VW-Fahrer übersah einen vor ihm fahrenden 19-Jährigen auf seinem Elektrokleinstfahrzeug und kollidierte mit diesem kurz vor der Einmündung nach Wattenreute. Hierbei stürzte der 19-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand durch den Zusammenstoß ein Sachschaden von insgesamt über 2.700 Euro.

Neufra

Unbekannte stehlen Grabfiguren

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag, 02.10.24, und Freitagvormittag, 04.10.24, auf dem Friedhof mehrere Figuren von Gräbern gestohlen. Bei dem Diebesgut soll es sich um insgesamt fünf Madonnen-Figuren handeln, welche zum Teil einen nicht unerheblichen Wert haben. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Figuren geben können, werden gebeten sich, unter Tel. 07574/921687 beim Polizeiposten Gammertingen zu melden. Dieser ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

