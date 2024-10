Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Dienstag, den 08.10.2024, gg. 14:00 Uhr, kam es an der Kreuzung B39 / Landauer Str. zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine Autofahrerin hielt an der Kreuzung aufgrund der für sie geltenden Rotlichtphase, der hinter ihr stehende 57-jährige Autofahrer beachtete nur die einsetzende Grünphase der Ampel, die für die benachbarte Fahrspur galt, und fuhr so auf die Autofahrerin vor ihm auf. Die Autofahrerin sowie deren Beifahrer wurden leicht verletzt und entsprechend im Krankenhaus nachversorgt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell