Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kaum noch auf den Beinen halten...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... konnte sich ein 53-Jähriger, welcher am 06.10.2024 um 22:56 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße in 67433 Neustadt/W. durch eine Streifenbesatzung festgestellt wurde. Der aus Neustadt/W. stammende Mann schob zu diesem Zeitpunkt sein Fahrrad auf dem Gehweg und trat immer wieder in schwankendem Gang auf die Straße, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden. Da bei dem Neustadter Hinweise auf aktuelle eine Alkohol- und Drogenbeeinflussung vorlagen, wurde zur Verhinderung der Weiterfahrt dessen Fahrrad sichergestellt und dieser in seine Wohnanschrift verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell