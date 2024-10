POL-PDNW: Seit mehreren Jahren Cannabis konsumiert...

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

... hat ein 24-Jähriger laut eigenen Angabe, welcher am 06.10.2024 um 22:20 Uhr in der Wiesenstraße in 67433 Neustadt/W. mit einem VW Passat einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Hierzu teilte der Fahrer mit, dass er seit circa sechs Jahren regelmäßig Cannabis konsumiere und dies auch am Vorabend getan habe. Ein Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb dem 24-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel sollte dem Beifahrer übergeben werden. Da dieser jedoch ebenfalls unter Cannabiseinfluss stand, musste ein weiterer Bekannter den Schlüssel entgegennehmen, welcher verkehrstüchtig war. Nun kommt auf den VW-Fahrer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

