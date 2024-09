FW Datteln: Einsatzreicher Morgen

Feuerwehr Datteln

Datteln (ots)

Um 03:02Uhr wurden die hauptamtliche Wache und die Löschzüge 2 und 3 zu einem Wohnungsbrand zur Lohstrasse alarmiert. Nach erster Erkundung brannte es in einem Kellerraum. Durch die starke Rauchentwicklung war den Bewohnern des Hauses der Treppenraum versperrt. 13 Personen wurden über die Drehleiter und einer Steckleiter gerettet. Von diesen Personen wurden nach Sichtung durch den Notarzt acht ins Krankenhaus transportiert. Im laufenden Einsatz wurde um 03:16Uhr erneut alarmiert. Der Löschzug 4 und 5 erhielten die Meldung über einen Wohnungsbrand am Neumarkt. Gemäß Alarm- und Ausrückordnung wurde die Drehleiter der Feuerwehr Waltrop diesem Einsatz mit zugeordnet. Da auch hier Menschenleben in Gefahr gemeldet wurde, kam noch ein Löschfahrzeug der Feuerwehr Oer-Erkenschwick dazu. 15 Personen wurden an dieser Einsatzstelle wegen des verrauchten Treppenhauses von einem Vordach und von Balkonen über Leitern gerettet. Um 03:20Uhr erreichte uns die Meldung über einen brennenden Müllcontainer an der Marktstrasse. Dieser wurde von Anwohner gelöscht. Über die Brandursachen können wir keine Angaben machen. (th)

