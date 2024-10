Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Hettenleidelheim (ots)

Gestern (07.10.24) gegen 20:30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Turnhallenstraße/Altleininger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde und Sachschaden in Höhe von ca. 18.200 Euro entstand. Ein 29 Jahre alter Autofahrer befuhr die Altleininger Straße in Richtung Tiefenthaler Straße. Er fuhr als Wartepflichtiger in den Kreuzungsbereich zur Turnhallenstraße ein und stieß nahezu ungebremst mit dem Pkw eines aus Richtung Brunnenwiesenstraße herannahenden, 59 Jahre alten Mannes zusammen, der vorfahrtberechtigt war. Nach eigenen Angaben war der 29-Jährige abgelenkt, weil er das Radio im Auto bediente. Bei der Kollision wurde das Fahrzeug des Bevorrechtigten um 90° in Richtung Tiefenthaler Straße gedreht. Der Wartepflichtige kam erst einige Meter weiter zum Stehen, als er gegen eine Straßenlaterne und eine dahinter befindliche Grundstücksumfriedung prallte. Der 59-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Der 29-Jährige sowie sein 28 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Laterne und die Grundstücksumfriedung wurden ebenfalls beschädigt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem 29-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Schnelltest auf Urinbasis reagierte positiv auf THC, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Deren Untersuchungsergebnis wird die Konzentration des Cannabis-Wirkstoffs im Blut nachweisen, was für das weitere Verfahren maßgeblich ist.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell