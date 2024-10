Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf, A 81

Landkreis Rottweil) Zwei Verletzte nach Auffahrunfall auf der Autobahn 81 (06.10.2024)

Epfendorf - A 81 (ots)

Am Sonntag ist es auf der A 81, gegen 16:30 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem sich zwei Personen leicht verletzt haben. Wegen stockenden Verkehrs musste ein 51-jähriger Seat-Fahrer bremsen. Eine dahinter fahrende 56-Jährige in einem Toyota bemerkte das zu spät und fuhr auf den Seat auf. Dabei verletzten sich der Mann und seine 28-jährige Beifahrerin leicht. Ein Rettungswagen musste nicht an die Unfallstelle kommen. Der Gesamtschaden beträgt circa 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell