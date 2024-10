Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Auto erfasst Rennradfahrer - 43-Jähriger verletzt (07.10.2024)

Radolfzell (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Konstanzer Straße am Montagnachmittag von einem Auto erfasst und verletzt worden. Eine 49-jährige Skodafahrerin war auf der Konstanzer Straße in Richtung Ortsausgang unterwegs. Kurz hinter der Sparkasse bog sie nach rechts auf ein Grundstück ab und kollidierte dabei mit dem Vorderrad eines den auf der Fahrbahn verlaufenden Radstreifen nutzenden 43 Jahre alten Rennradfahrers. In der Folge stürzte der Radler und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die Höhe des an den Fahrzeugen entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

