Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, B314, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung Abfahrt A81 auf die B314 zwischen Hilzingen und Singen (07.10.2024)

Hilzingen, B314 (ots)

Zwei verletzte Personen und Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagmorgen an der Einmündung der Abfahrt der Autobahn 81 auf die Bundesstraße 314 zwischen Hilzingen und Singen ereignet hat.

Ein 87-jähriger Renaultfahrer bog von der Autobahn kommend nach links auf die B314 in Richtung Singen ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten, ebenfalls in Richtung Singen fahrenden Suzuki eines 61-Jährigen. In der Folge schleuderte dieser gegen einen entgegenkommenden Lastwagen eines 60 Jahre alten Mannes der daraufhin auf die Verkehrsinsel geriet und schließlich an einem Verkehrsschild zum Stehen kam.

Sowohl der 60-Jährige als auch der 61-Jährige erlitten bei der Kollision Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den 61-Jährigen in ein Krankenhaus. Der 60-Jährige benötigte keine ärztliche Behandlung.

Neben dem nicht mehr fahrbereiten Suzuki musste auch der Laster abgeschleppt werden. Die darin transportierten Kälber holte zuvor ein Ersatzfahrzeug ab. Die Tiere blieben augenscheinlich unverletzt. An dem Renault entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, am Suzuki in Höhe von etwa 13.000 Euro. Den Schaden am Lastwagen schätzte die Polizei auf rund 25.000 Euro. Die Höhe des Schadens an der Verkehrsinsel, dem Verkehrsschild und der ebenfalls in Mitleidenschaft gezogenen Behelfsampel ist noch nicht bekannt.

