POL-KN: (Gailingen am Hochrhein, Lkr. Konstanz) Unbekannte machen sich an unverschlossenem Auto und offenstehender Garage zu schaffen (05.10.2024)

Gailingen am Hochrhein (ots)

In der Nacht auf Samstag haben sich Unbekannte an einem offenstehenden Auto und in einer unverschlossenen Garage in der Ramsener Straße zu schaffen gemacht. Zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr kletterten die beiden Männer über den Gartenzaun hinweg auf das Grundstück. Anschließend öffneten sie die Beifahrertür des unverschlossenen Baustellenfahrzeugs und durchwühlten das Handschuhfach. Danach begaben sie sich in die offenstehende Garage und anschließend hinter das Haus, ehe sie das Anwesen wieder verließen, ohne etwas mitzunehmen.

In den vergangenen Tagen kam es im Bereich der Singener Nordstadt zu ähnlichen Beobachtungen.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der unbekannten Täter nimmt der Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731 1437-0 entgegen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmal ausdrücklich darauf hin, Fahrzeuge abzuschließen und keine Wertsachen darin liegen zu lassen. Achten Sie auch darauf, dass Garagen - insbesondere nachts - verschlossen sind.

