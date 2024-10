POL-KN: (Zimmern o. RW/ Lkr. Rottweil) Roten VW Polo in der Straße "Spitaläcker" zerkratzt (02./03.10.2024)

Gosheim (ots) - Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 15.00 Uhr, und Montag, 11.30 Uhr, haben Unbekannte das in der Straße "Am Sturmbühl" aufgestellte Ortsschild der Gemeinde Gosheim gestohlen. Die unbekannten Täter knickten hierfür das Standrohr um und schraubten das befestigte Schild ab. Hierbei richteten sie einen Schaden in Höhe von rund d 2.500 Euro an. ...

