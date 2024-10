Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unbekannter schlägt Autoscheibe ein- Polizei sucht Zeugen (07.10.2024)

Tuttlingen (ots)

Am Montagabend hat ein Unbekannter die Heckscheibe eines auf der Bahnhofstraße auf Höhe der Hausnummer 1 abgestellten Autos mit einem Stein eingeschlagen. In dem Wagen befanden sich keine Wertgegenstände. Der Autobesitzer bemerkte den Schaden an seinem Wagen in Höhe von etwa 250 Euro gegen 20.45 Uhr und meldete dies bei der Polizei.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, entgegen.

