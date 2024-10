Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Rollerfahrer stürzt und verletzt sich schwer (07.10.2024)

Tuttlingen (ots)

Schwere Verletzungen erlitten hat ein 57-jähriger Rollerfahrer bei einem Unfall am Montagnachmittag, gegen 17.45 Uhr, auf der Straße "Sonnenhalde". Der Mann fuhr auf der Straße "Sonnenhalde" in Richtung der Einmündung zur Straße "Schönhalde". Als er sich dem Einmündungsbereich näherte, verlangsamte der 57-Jährige seine Geschwindigkeit. Hierbei verlor der Rollerfahrer aufgrund der niedrigen Geschwindigkeit das Gleichgewicht und stürzte. Er zog er sich schwere Verletzungen am Bein zu. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Am Roller Changzhou Kwang entstand ein Blechschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

