POL-OS: Osnabrück: Zwei Verletzte nach Unfall auf Atterstraße

Osnabrück (ots)

Am Samstagmittag befuhr ein 51-Jähriger gegen 12:15 Uhr mit seinem BMW die Atterstraße in Richtung stadtauswärts. Aufgrund einer medizinischen Ursache verlor der Mann aus Lotte die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der BMW frontal mit einer Steinmauer. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Ein 9-jähriges Kind, welches sich auf der Rückbank befand, erlitt leichte Verletzungen. Der 83-jährige Beifahrer blieb unverletzt. Der 51-Jährige und der 9-Jährige wurden im Anschluss mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am BMW entstand Sachschaden. Dieser war zudem nicht mehr fahrbereit. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 51-jährige Fahrer des BMW über keine Fahrerlaubnis verfügte. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Führerschein ein.

