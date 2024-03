Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fahrradeigentümer gesucht- Polizei bittet um Mithilfe

Osnabrück (ots)

Am 02.12.2023 wurden während Durchsuchungsmaßnahmen in Osnabrück neun Fahrräder bei einem Beschuldigten aufgefunden. Drei dieser Räder konnten bereits Diebstahlsdelikten aus dem vergangenen Jahr zugeordnet werden. Für sechs weitere Fahrräder konnte der Eigentümer noch nicht ermittelt werden. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Eigentümer der abgebildeten Fahrräder.

Dabei handelt es sich um folgende Fahrräder: - Pedelec der Marke Bulls in schwarz - Gravelbike von Cube in schwarz (überlackiert, Orinalfarbe vmtl Petrol/blau) - Pedelec der Marke Telefunken in weiß - Mountainbike der Marke Specialized, Typ: Stump Jumper in schwarz/silbern - Pedelec der Marke Sparta, Typ F7E in silbern/blau - Pedelec der Marke Trek in grau/anthrazit

Hinweise nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-2115 oder 0541/327-3241 entgegen.

