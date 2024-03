Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Zwei tätliche Angriffe auf Polizeibeamte

Melle (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde die Polizei gegen 16:00 Uhr in die Straße "Bückendorfring" zu einer häuslichen Gewalt gerufen. Der Vater hatte im Vorfeld seinen erwachsenen Sohn körperlich angegangen, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Als die Beamten vor Ort eintrafen, kam es erneut zu einem gewaltsamen Angriff auf den Sohn. Die Polizeibeamten stellten sich daraufhin zwischen die beiden Parteien. Anschließend schlug der aggressive Vater gewaltsam gegen den Arm eines 29-jährigen Polizeibeamten. Dieser blieb unverletzt und weiterhin dienstfähig. Ein weiterer Polizist konnte den Täter schließlich mittels einfacher körperlicher Gewalt fixieren und erneute Angriffe verhindern. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Bedrohung zum Nachteil der eingesetzten Polizisten. Vater und Sohn wurden nach dem Einsatz räumlich getrennt. Zudem wurde eine Gefährderansprache gegen den Vater ausgesprochen und zahlreiche Strafverfahren, unter anderem wegen des tätlichen Angriffs, Bedrohung und Körperverletzung eingeleitet.

Nur wenige Stunden später kam es in der Nacht zu Freitag gegen 01:00 Uhr zu einem weiteren Angriff auf Polizeibeamte. Bei einem Einsatz am Reinickendorfer Ring bedrohte ein alkoholisierter Mann zunächst die Polizisten und attackierte anschließend einen 59-jährigen Polizeibeamten. Der Schlag in Richtung des Kopfes des Beamten konnte zum Teil abgewehrt werden, sodass der Polizist keine Verletzungen erlitt. Die eingesetzten Beamten brachten den Mann daraufhin zu Boden und transportierten ihn für weitere Maßnahmen zum Polizeikommissariat. Nach der Entnahme von Blutproben wurde der Mann in eine Klinik gebracht. Gegen den Meller wird nun wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell